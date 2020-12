Verenigd Koninkrijk verlaat Erasmus en start eigen uitwisselingsprogramma voor studenten

Als gevolg van het donderdag overeengekomen Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, stappen de Britten uit het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten. De Britse eerste minister Boris Johnson zegt nu werk te wel maken van een eigen wereldwijd uitwisselingsprogramma.

Johnson benadrukte dat het een “moeilijke beslissing” was. Het was “prachtig” dat het Verenigd Koninkrijk zo veel Europese studenten heeft kunnen ontvangen, maar het programma was “extreem duur” voor het Verenigd Koninkrijk, zo klinkt het. Johnson wil nu werk maken van een uitwisselingsproject dat toelaat om de Britse studenten te laten studeren aan de “beste universiteiten” van de wereld, ook buiten Europa.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zegt te betreuren dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van Erasmus.