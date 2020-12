De drie pijlers van het Brexit-akkoord: dit hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beslist

De Europese Commissie is op haar website begonnen met het publiceren van de documenten die het Brexit-akkoord uitmaken. In eerste instantie gaat het om een begeleidende tekst, waarin de drie pijlers van die deal worden uitgelegd. “Na intensieve onderhandelingen heeft de Europese Commissie vandaag een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie met de Europese Unie”, staat daar te lezen. De finale documenten waarin alle details van het akkoord uitgeschreven staan, worden later gepubliceerd.

Het akkoord steunt op drie pijlers. Een eerste is het vrijhandelsakkoord, of “een nieuw economisch en sociaal partnership met het Verenigd Koninkrijk”, zoals de Commissie het omschrijft. “Het gaat ver voorbij een traditioneel handelsakkoord en voorziet een solide basis om onze langdurige vriendschap en samenwerking te behouden. Het omvat niet enkel handel in goederen en diensten, maar ook een breed scala aan andere terreinen waarin de EU belangen heeft, zoals investeringen, competitie, overheidssteun, fiscale transparantie, transport, energie, visserij, databescherming en sociale bescherming. Het garandeert nul tarieven en nul quota’s voor alle goederen die voldoen aan de Europese regelgeving. Beide partijen verbinden zich er ook toe dat er een robuust en gelijk speelveld komt, met een bindend mechanisme voor betwistingen en de kans voor beide partijen om tegenmaatregelen te nemen.”

Volgens de tekst hebben de EU het VK ook een kader afgesproken voor het gezamenlijke beheer van de visserij in Europese en Britse wateren. “Het VK zal de Britse visserij verder kunnen ontwikkelen, terwijl ook de activiteiten van Europese vissersgemeenschappen beschermd worden”, klinkt het. Qua transport garandeert het akkoord een verbinding via lucht, weg, spoor en zee “op gelijke grond, zodat de rechten van passagiers en arbeiders en de veiligheid niet ondermijnd worden”.

LEES OOK. Minister Crevits wil Vlaamse visserij ondersteunen “zodat die op lange termijn leefbaar blijft”

“Het akkoord verzekert de integriteit van de eenheidsmarkt en de ondeelbaarheid van onze Vier Vrijheden (mensen, goederen, diensten en kapitaal). Het weerspiegelt ook het feit dat het VK het Europese ecosysteem van gemeenschappelijke regels verlaat, en dus niet langer kan genieten van de voordelen van EU-lidmaatschap of van de eenheidsmarkt.”

Foto: Photo News

Veiligheid en bestuur

De tweede pijler betreft veiligheid. “Het akkoord voorziet een nieuw kader voor juridische en politiesamenwerking voor criminele en burgerlijke zaken”, aldus de Commissie. “Het erkent de nood aan sterke samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten, met name voor het bestrijden van grensoverschrijdende misdaad en terrorisme.”

LEES OOK. Brexit is een feit: Europese Unie en Verenigd Koninkrijk bereiken historisch handelsakkoord

De derde pijler gaat over bestuur. “Om maximale wettelijke zekerheid te bieden aan bedrijven, consumenten en burgers, zal een apart hoofdstuk van het akkoord verduidelijken hoe de regels tot uitvoering zullen worden gebracht”, schrijft de Commissie. Zo wordt er een ‘Joint Partnership Council’ voorzien waarin alle discussies beslecht zullen worden. “Dit betekent dat bedrijven in de EU en in het VK op een gelijk speelveld zullen opereren, dat garandeert dat beide partijen geen oneerlijke subsidies kunnen uitreiken.”

LEES OOK. Premier De Croo: “Brexit-akkoord lijkt eerlijke concurrentie voor onze bedrijven te garanderen”

Over buitenlands beleid en samenwerking op het vlak van Defensie werd geen akkoord bereikt “aangezien het VK daarover niet wilde onderhandelen”, verduidelijkt de Commissie. “Vanaf 1 januari zullen de EU en het VK daarom geen gecoördineerd antwoord kunnen bieden op buitenlandse uitdagingen, zoals het opleggen van sancties aan andere landen.”

Foto: AP

“Grote veranderingen op 1 januari”

De Commissie waarschuwt ook dat de kous hiermee niet af is. “Zelfs met dit akkoord zullen er grote veranderingen komen op 1 januari. Op die datum zal het VK de eenheidsmarkt en de douane-unie verlaten. De vrijheid van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU zal eindigen. Het EU en het VK zal twee aparte markten vormen, die nu onbestaande grenzen zullen vormen voor handel en mobiliteit, in beide richtingen. Het akkoord beschermt weliswaar de rechten van EU-burgers, de financiële belangen van de EU, en de stabiliteit van Ierland, maar de volledige en tijdige invoering van deze overeenkomst is altijd een sleutelprioriteit geweest voor de Europese Unie.”

LEES OOK. Opluchting aan beide kanten na ‘Brexmas’-akkoord, en toch is het nog niet voorbij (+)

“Als voormalige lidstaat heeft het VK uitvoerige banden met de Unie op economische en andere terreinen. Als er geen praktische uitwerking op tafel ligt tegen 31 december 2020 zullen die banden ernstig verstoord worden. De onderhandelingen konden pas erg laat afgerond worden, maar dat betekent niet dat het Europees Parlement geen recht heeft om het akkoord te bestuderen. Daarom stelt de Commissie voor om het voorlopige uittredingsverdrag (dat begin dit jaar afgesloten werd, nvdr.) tijdelijk te verlengen, tot 28 februari 2021. De Europese Raad zal, mits unanimiteit van de 27 lidstaten, het Brexit-akkoord snel ondertekenen. Eens dat proces afgerond is, kan het Europees Parlement zijn goedkeuring verlenen.”

Het volledige Brexit-akkoord zal “binnenkort” gepubliceerd worden op de website van de Europese Commissie.