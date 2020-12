Boris Johnson noemt Brexitakkoord “kerstcadeau voor de Britten”

De Britse premier Boris Johnson heeft donderdagavond in een op Twitter geplaatste videoboodschap het Brexitakkoord een “kerstcadeau” voor de Britten genoemd.

In zijn kerstboodschap drukte Johnson zijn spijt uit dat de feestdagen door het coronavirus in mineur plaatsvinden. “Maar we moeten de realiteit van de nieuwe Covid-variant onder ogen zien en de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. En ik kan me voorstellen dat jullie akkoord gaan dat we wel actie moesten ondernemen.”

Een lichtpuntje zijn volgens Johnson de coronavaccins, die ervoor zullen zorgen dat het volgend jaar beter wordt. En hij heeft ook een cadeautje voor iedereen die zin heeft om na Kerstmis iets te lezen: “een akkoord, dat zekerheid biedt aan bedrijven en reizigers en aan alle investeerders in ons land vanaf 1 januari, een akkoord met onze vrienden en partners in de EU”, zei hij, met een pak papieren in de hand.

“Herinneren jullie je nog het akkoord dat klaar was om in de oven te steken?”, aldus Johnson, die zo teruggrijpt naar een van zijn campagneslogans voor de verkiezingen van 2019. Dat echtscheidingsakkoord was “slechts het begin”, het akkoord van donderdag is “het feest, vol vis trouwens”, aldus de premier, verwijzend naar de moeilijke gesprekken rond de visserij. Volgens hem zal het akkoord leiden tot een gelukkig, succesvol en stabiel partnerschap tussen het VK en de EU.

“Tot zover het goede nieuws uit Brussel. En nu, op naar de spruiten en gelukkig kerstfeest voor iedereen”, besluit Johnson.