Honderdtal personen geëvacueerd door uitslaande brand in opslagplaats in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagavond een honderdtal mensen geëvacueerd nadat er een zware brand was uitgebroken in een opslagplaats. Dat meldt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. Niemand raakte gewond, maar er moest wel een brandweerman met een gekwetste enkel overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De brand brak rond 22.30 uur uit in een opslagplaats in de Raphaelstraat, in het midden van een woonwijk. De brandweer kwam massaal ter plaatse en zette zeven autopompen, één tankwagen en vier autoladders in.

“Er zijn nog steeds enkele vuurhaarden die vanaf buiten bestreden worden. Het gebouw is te instabiel om te betreden”, aldus Derieuw rond 0.45 uur. Naast de opslagplaats raakte ook één woning beschadigd door de brand.

Een honderdtal personen moest geëvacueerd worden. Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps is aanwezig en helpt mee de opvang voor de bewoners te regelen. Het Rode Kruis zal ook ter plaatse komen om te helpen met de bedeling van voedsel en water.

De brandweer kreeg ook bijstand van de helikopter van de federale politie, die vanuit de lucht heeft gekeken of de brand niet kon overslaan op andere gebouwen. Dat was niet het geval, aldus Derieuw.

Geen enkele buurtbewoner moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Een brandweerman raakte gewond aan de enkel en werd wel naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er zich in de opslagplaats bevond kan de brandweer nog niet zeggen.