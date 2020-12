Al 13 overlijdens na sintbezoek in woonzorgcentrum in Mol

Mol - Na het omstreden bezoek van een hulpsint in woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol zijn intussen 13 bewoners overleden die positief testten op het coronavirus. Dat zegt het gemeentebestuur. In totaal zijn al 121 bewoners besmet geraakt en het aantal bewoners met ernstige symptomen stijgt.

Het sintbezoek in een woonzorgcentrum in Mol is uitgedraaid op een bijzonder treurige zaak: honderden bewoners raakten besmet, nadat bleek dat de sint positief testte op het coronavirus. 13 bewoners zijn intussen al overleden aan de gevolgen van covid-19.

De komende zeven tot tien dagen gaat het woonzorgcentrum nog een erg zware periode tegemoet, stelt het gemeentebestuur. Het aantal besmettingen blijft immers toenemen en volgt daarmee het typische patroon van een coronabesmetting en vergelijkbare uitbraken in andere zorgcentra.

“Zowel het gemeentebestuur als het woonzorgcentrum betuigen hun medeleven aan de getroffen familieleden”, klinkt het nog. “We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.”

Omdat er ook bij de personeelsleden nog zes bijkomende besmettingen zijn vastgesteld, is er nood aan extra verpleegkundig personeel. Het Rode Kruis, Defensie en het gemeentebestuur zorgen daarvoor.

Laboratoriumonderzoek moet nog uitmaken of de sint inderdaad de bron van de uitbraak is. Op het moment van het bezoek wist de vrijwilliger nog niet dat hij het virus met zich meedroeg.