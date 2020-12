Waalse opslagplaats met honderdtal oldtimers volledig vernield door brand

Op de site van een vroegere textielfabriek in Amougies, een deelgemeente van Mont-de-l’Enclus (provincie Henegouwen) is brand uitgebroken. In een van de gebouwen op de site stond een honderdtal oldtimers. De brandweer was rond 22 uur nog bezig te brand te blussen. Er vielen geen gewonden.

De brandweer werd rond 18.45 uur opgeroepen voor een brand in de industriezone Grand-Pré. De brandweerlieden van de kazernes van Ronse en Avelgem werden bijgestaan door hun Franstalige collega’s van Doornik, Antoing, Leuze, Moeskroen en Steenput (Estaimpuis).

“Een eerste opslagplaats, die bouwmateriaal bevatte waaronder veel hout en paletten, werd volledig vernield”, aldus de commandant van hulpverleningzone Wallonie picarde Olivier Lowagie rond 22.00 uur. “Het vuur is dan overgeslagen naar een tweede gebouw, waarin meer dan 100 oldtimers stonden. Slechts een derde van het gebouw en van het opgeslagen materiaal kon gered worden. We proberen nu te vermijden dat het vuur overslaat naar twee dichtbijgelegen textielfabrieken. Deze gebouwen zijn nog niet getroffen door het vuur, maar de brand is nog steeds aan de gang.”

De oorzaak van de brand is nog niet gekend.