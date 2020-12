Weduwe van Nederlandse biermagnaat Freddy Heineken overleden

Lucille, de weduwe van de Nederlandse biermagnaat Freddy Heineken, is donderdag overleden op 95-jarige leeftijd. Zij is vooral bekend geworden als de vrouw die in 1983 angstige dagen beleefde door de ontvoering van haar man.

Lucille Heineken-Cummins groeide in de Verenigde Staten op als dochter van een bourbonwhiskystoker. Zij trouwde in 1948 met Freddy Heineken en groeide uit tot zijn grote liefde. Het echtpaar Heineken kreeg in 1954 een dochter: Charlene. Zij beschikt tegenwoordig over een controlerend belang in het Heineken-concern. Charlene geldt met een vermogen van circa 12 miljard euro ook als een van de rijkste vrouwen ter wereld.

Ontvoering

Haar moeder Lucille is bij het grote publiek in beeld gekomen als de echtgenote die in november 1983 in de villa in Noordwijk ruim twintig angstige dagen moest wachten op de terugkeer van haar ontvoerde man. Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer waren ontvoerd door een groep criminelen, onder wie Willem Holleeder en Cor van Hout. Heineken en Doderer zaten vast in een loods in het Westelijk Havengebied in Amsterdam en werden uiteindelijk bevrijd door de politie.

Afscheid in familiekring

Het afscheid van Lucille Heineken-Cummins vindt plaats in familiekring. Haar man Freddy overleed in 2002. Hij werd 78 jaar.