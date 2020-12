Ook Queen Elizabeth viert Kerstmis zonder haar familie

De Britse Queen Elizabeth (94) geeft het goede voorbeeld: zij viert Kerstmis vandaag met haar man Philip (99) maar zonder de rest van de koninklijke familie.

Het is een traditie in Groot-Brittannië dat de voltallige koninklijke familie Kerstmis viert op 25 december in Sandringham. Maar in coronajaar 2020 gaat dat niet door. In de plaats blijven de Queen en haar echtgenoot voor het eerst sinds midden jaren 80 in Windsor Castle. Ook naar de nachtmis gaan zit er dit jaar niet in: de koningin viert alleen om te vermijden dat grote groepen mensen samenkomen.

Wat ze wel zal doen, is voor de tv een toespraak houden. Dat doet ze om 16 uur onze tijd.