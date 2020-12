Russisch oppositielid opgepakt wegens “bedreiging” van FSB-agent die bekend had Navalny te hebben vergiftigd

Lyubov Sobol, een dichte medewerkster van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is opgepakt en wordt vervolgd wegens “bedreigingen” aan het adres van een agent van de Russische veiligheidsdienst FSB die in een telefoongesprek met Navalny toegaf dat hij deelnam aan diens vergiftiging. Dat heeft het team van de Russische oppositieleider vrijdag laten weten.

Sobol belde maandag aan bij het huis van de FSB-agent in Moskou. Navalny deed zich in het telefoongesprek met de agent voor als een lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad en ontlokte hem dat de dissident in augustus werd vergiftigd via een van zijn onderbroeken. Volgens de FSB is het telefoongesprek een “vervalsing” en een “provocatie”.

Sobol werd vrijdagmorgen thuis opgepakt door de Russische politie en meegenomen voor verhoor. Volgens het team van Navalny was de actie een reactie op het aanbellen van Sobol bij het huis van de FSB-agent en de video met het telefoongesprek die Navalny eerder deze week vrijgaf op YouTube.