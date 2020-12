Belgisch kweekvleesbedrijf Peace of Meat komt in Israëlische handen

Het Belgische kweekvleesbedrijf Peace of Meat is overgenomen door het Israëlische Meat-Tech 3D. Dat schrijft De tijd en wordt bevestigd in een persbericht. Meat-Tech legde voor de overname 15 miljoen euro op tafel, een combinatie van cash en eigen aandelen. De helft van de overnamesom wordt meteen betaald, de rest pas na twee jaar als een reeks “technologische mijlpalen” zijn behaald.

Peace of Meat werd in 2019 opgericht en geldt als een pionier voor kweekvlees in ons land. Dat is een diervriendelijk en duurzaam alternatief voor vlees, want er worden geen dieren voor geslacht. Via biologische processen kweekt Peace of Meat vet- en levercellen, meer bepaald vetten van kip en eend. Zo bijvoorbeeld wil men foie gras maken van in een labo gekweekte eendenlevercellen.

Meat-Tech meent dat het de technologie van de Belgen kan gebruiken om hybride voeding op de markt te brengen. Daarbij worden de vetten verrijkt met protëinen, om zo de smaak en vleestextuur te optimaliseren. Meat-Tech verwacht dat een eerste van die producten in 2022 op de markt kan komen. Het management van Peace of Meat blijft aan boord om de ontwikkeling te leiden.

Het Israëlische bedrijf, dat zelf een manier ontwikkelde om vlees vanuit cellen te printen in 3D, heeft een beursnotering op Nasdaq.