Inferno op kerstnacht: loods gaat in de vlammen op, honderdtal buurtbewoners geëvacueerd

Anderlecht - Zo’n honderd buurtbewoners van de Raphaelstraat zijn op kerstnacht uit hun woning ontruimd vanwege een zware brand in een loods verderop. Het pand brandde helemaal uit. Eén gezin van vijf personen moest uiteindelijk elders onderdak krijgen.

Rond halfelf werd de Raphaelstraat opgeschrikt door een enorme vuurzee. In een loods was brand uitgebroken en al snel sloegen de vlammen door het dak. De beelden waren op zijn zachtst gezegd spectaculair. Hoewel de brandweer massaal ter plaatse kwam, kon ze niet vermijden dat het gebouw helemaal in de vlammen opging. “Een expert zal nog ter plaatse komen om de structuur van het gebouw na te gaan, maar wellicht zal het worden afgebroken”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Honderdtal evacuaties

De brandweer had tot in de late uurtjes werk om de brand onder controle te krijgen. Het vuur sloeg ook over naar een aanpalend gebouw dat tijdelijk onbewoonbaar werd verklaard. Volgens de politie moest daardoor één gezin van vijf personen elders onderdak zoeken. Tijdens de bluswerken werd uit voorzorg ook een honderdtal bewoners uit hun woningen geëvacueerd. Zij werden in een centrum verderop opgevangen. Het Rode Kruis zorgde er onder andere voor de bedeling van water en voedsel.

Oorzaak onbekend

Onder de buurtbewoners vielen geen slachtoffers. Bij de brandweer raakte wel iemand gewond aan de enkel. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Ook vrijdagochtend bleef er een team van de brandweer ter plaatse om eventuele heropflakkeringen te vermijden. Over de oorzaak van de brand is nog niets gekend. Dat zal volgens de brandweer ook moeilijk te bepalen worden, aangezien er amper nog iets overblijft van de loods. “Daarin stonden bestelwagens, conserven, dvd’s en allerlei andere zaken”, volgens de brandweer.