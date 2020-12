27-jarige voetgangster kritiek na aanrijding met tram: “De tram heeft altijd voorrang”

Sint-Gillis - De Fonsnylaan heeft donderdag haar reputatie opnieuw alle eer aan gedaan. Omstreeks 11 uur raakte een 27-jarige Poolse jongedame er gewond na een aanrijding met de tram van lijn 82.

De vrouw stond te wachten aan een oversteekplaats waar een automobilist stopte om haar te laten oversteken. De dame had de tram in de aparte bedding in de middenberm echter niet opgemerkt. De trambestuurder kon niet meer tijdig remmen en reed haar aan. De hulpdiensten hadden lange tijd werk om het slachtoffer van onder de tram te bevrijden. Nadien werd ze in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij de MIVB wordt er nogmaals op gehamerd dat de tram altijd voorrang heeft. Elk jaar in november loopt er nog een campagne om de mensen te wijzen op die voorrang.