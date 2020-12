Zonder de coronacrisis had u deze hartverwarmende video’s nooit gezien

2020 zal altijd het jaar van het coronavirus zijn. En geloof het of niet: maar de coronacrisis heeft ook enkele positieve gevolgen gehad. In dit artikel blikken we terug op enkele hartverwarmende of positieve video’s die we zonder de coronacrisis nooit gezien zouden hebben.

Venetiaanse kanalen zijn helder door weinig bootverkeer

Het noorden van Italië stond in het oog van de storm toen het coronavirus begin dit jaar Europa binnenkwam. Het publieke leven viel er stil, en voor het eerst in jaren was het water van de Venetiaanse kanalen opvallend helder.

Gentse ‘One meter man’ gaat viraal

Niet veel later was ook ons land aan de beurt, en plots stond in Gent een nieuwe superheld op: ‘de one meter man.’

Beren, kangoeroes, leeuwen, pinguins: overal komen wilde dieren uit hun kot

Als de mensen moeten binnenblijven, dan komen de dieren terug op straat. Veel wilde dieren kwamen op plaatsen waar ze anders nooit zouden durven komen.

“Ben jij het echt?”: hartverwarmend moment wanneer 91-jarige man terug herenigd wordt met zijn vrouw na coronabesmetting

Het coronavirus scheidde ons van elkaar, maar bracht ons op momenten ook dichter bij elkaar. Mensen die besmet raakten, moesten soms wekenlang in quarantaine. Wanneer ze uiteindelijk herenigd werden, vloeide er mee dan één traan.

Vader bedenkt gewiekst plan om zijn kinderen uren bezig te houden zodat hij kan werken tijdens lockdown

Tijdens de lockdown moesten heel wat mensen van thuis uit werken. Dat was niet altijd een gemakkelijke opdracht, zeker wanneer ook de scholen gesloten waren en de kinderen voornamelijk in de weg liepen. Door de lockdown toonden heel wat mensen zich van hun creatiefste kant om zo’n euvel te verhelpen.

Tennissters hebben opmerkelijke manier om hun spel naar een ‘hoger niveau’ te tillen tijdens lockdown

Hoewel heel wat mensen van de lockdown profiteerden om te beginnen joggen, hadden atleten die een partner nodig hebben minder geluk.