Marketing op zijn best: 160 doelmannen krijgen bier van Leo Messi voor de goals die ze binnenlieten

De vindingrijkheid van sommige geesten kent geen grenzen: de marketeers van het Amerikaanse biermerk Budweiser kwamen met het briljante idee om elke doelman, die ooit een goal had moeten incasseren van Leo Messi, te bedanken met enkele flesjes bier, inclusief handtekening van de meester zelve.

Leo Messi verbrak onlangs het record van Pele inzake het meest doelpunten gescoord voor hetzelfde clubteam: met zijn 644ste goal deed de Argentijnse spits van Barcelona beter. Pele bleef ‘steken’ op 643 goals voor Santos, Messi nette deze week tegen Valladolid zijn 644ste doelpunt voor Barcelona.

Groepsfoto!

En dat mag gevierd worden, dacht het Amerikaanse biermerk Budweiser, één van de persoonlijke sponsors van de 33-jarige aanvaller. En dus kwam ‘Bud’ op het briljante idee om elke doelman die ooit een goal van Messi in dienst van Barcelona incasseerde, te bedanken met flesjes bier, afhankelijk van het aantal doelpunten dat de bewuste doelman had binnengekregen. Elk flesje kreeg ook een apart etiket met een eigen nummer, verwijzend naar de plaats in de rangorde van de Messi-goals.

In totaal 160 doelmannen kregen een ‘bedankje’ opgestuurd en deze actie werd letterlijk en figuurlijk gesmaakt. Onder anderen Gianluigi Buffon (Juventus) en Jan Oblak (Atletico Madrid) postten een foto van zichzelf met hun ‘cadeautje’ en beschouwden het als een compliment ooit door Messi te zijn geklopt.

Buffon en zijn pintjes.

Schol, Jan! Foto: Instagram