Voor Theo en zijn ouders heeft corona weinig veranderd: “We zijn het gewoon om tijdens de winter in quarantaine te gaan”

Hasselt -

Van de ene dag op de andere veranderde de wereld van Anne-Catherine Quetin (33). Haar zoontje Theo werd 4 jaar geleden al na 27 weken zwangerschap geboren. Er doken zware medische problemen op waardoor Theo erg gevoelig is voor infecties. Quarantaine is in het gezin dan ook een vertrouwd begrip, zeker in de wintermaanden.