Rouwmoment met 23 aanwezigen stilgelegd

Kortrijk - De politie van de zone Vlas moest donderdagmiddag en -nacht twee keer ingrijpen voor flagrante overtredingen van het samenscholingsverbod. In totaal kregen 35 personen een boete, van wie 23 mensen die samenkwamen voor een rouwmoment na een begrafenis.

De eerste interventie vond donderdagmiddag plaats in Bellegem. Daar belde iemand de politie omdat hij heel wat volk had zien binnengaan in een huis op de hoek van de Doornikserijksweg met de Bellegemsestraat. De politie trof in de woning 23 personen aan.

Het ging om mensen uit de Afrikaanse gemeenschap die waren samengekomen voor een rouwmoment na een begrafenis. Ze veronderstelden dat ze om die reden wel mochten bijeenkomen. De politie gaf 22 aanwezigen elk 250 euro boete. De bewoner van het pand die de gasten ontving, moet 750 euro betalen.

Dronkenschap

Kerstnacht zelf verliep heel rustig in de regio Kortrijk. De interventieploegen moesten wel iemand oppakken voor openbare dronkenschap. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel. Op het Stationsplein werden ook twee personen beboet omdat ze de avondklok aan hun laars lapten.

Tot slot ging de politie om 1.30 uur nog langs in de Brugsesteenweg in Kortrijk voor een melding van nachtlawaai. Daar bleek een familiebijeenkomst te zijn van twaalf Polen, waarvan er acht niet ingeschreven stonden op het adres van de vier bewoners. Ook zij kregen een proces-verbaal.