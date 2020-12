Hoopgevende coronacijfers, maar verschillen per regio zijn groot: “In Limburg moeten we heel voorzichtig zijn”

De hoopgevende evolutie van de coronacijfers in ons land zet zich door. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen stagneert, terwijl de andere tellers dalen. “De curve staat stil en dat is goed nieuws”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Hij verwacht dat morgen of de komende dagen de algemene daling ingezet wordt, al zijn er wel regio’s waar de cijfers nog zorgwekkend zijn.