Wedstrijd Anderlecht - Beerschot kan wellicht doorgaan

Goed nieuws voor Beerschot en Anderlecht: de wedstrijd van zondag kan allicht doorgaan.

De vorige wedstrijden van de Mannekes werden nog uitgesteld door de vele vastgestelde coronagevallen binnen de club.

Zo werden eerder deze maand de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (11 positieve gevallen bij spelers en leden van de A-kern) en de partij op Sint-Truiden (14 positieve gevallen bij spelers en leden van de A-kern) uitgesteld door een corona-uitbraak op het Kiel.

Zelftesten

Op de resultaten van de officiële testing van de Pro League is het nog even wachten, maar in aanloop naar de wedstrijd van zondag op Anderlecht voerden ze deze week zelftesten uit. Bij die resultaten zat de club onder de drempel van zeven positieve spelers.

Bevestigen de PCR-tests van de Pro League die gunstige evolutie, dan kan Beerschot zondag in het Astridpark zijn drukke programma van 9 wedstrijden in 35 dagen aanvatten.