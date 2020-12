Kylian Mbappé bedankt coach Tuchel: “Niemand zal uw passage hier vergeten”

Kylian Mbappé heeft op Instagram zijn coach bij Paris Saint-Germain Thomas Tuchel al bedankt voor zijn passage bij de Franse topclub. PSG heeft echter nog niet officieel meegedeeld dat de Duitser is ontslagen.

“Dit is jammer genoeg de wet van het voetbal, maar niemand zal je passage hier vergeten”, schreef de Franse topspits bij een foto van zichzelf en Tuchel, elkaar omarmend. “U heeft een mooie lijn clubgeschiedenis geschreven. Bedankt, coach.”

Donderdag meldden Bild en L’Equipe dat Tuchel ontslagen is bij de Franse landskampioen. Bevestiging van de club is er vooralsnog niet. Woensdagavond wonnen de Parijzenaars op de zeventiende speeldag in de Ligue 1, de laatste speeldag van dit jaar, nochtans nog overtuigend met 4-0 van Straatsburg, waardoor ze in de stand derde blijven, op één punt van Olympique Lyon en Lille. Nog geen man overboord dus, maar toch loopt het al langer niet zoals verhoopt bij PSG, moeizamer alleszins dan de vorige jaren. Toen raasde de club telkens als een sneltrein doorheen de competitie. Tuchel won bij PSG sinds zijn aantreden medio 2018 twee landstitels op rij, één Coupe de France en één Ligabeker. In de Champions League werden ze vorige zomer verliezend finalist, na een nederlaag tegen Bayern München. Dichter bij de eindzege zijn ze in Parijs nooit eerder geweest, ondanks de miljardeninvesteringen vanuit het Midden-Oosten.

Mbappé bedankt Tuchel. Foto: Instagram

Voor zijn komst naar de Franse hoofdstad was de 47-jarige Tuchel coach bij Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017). Met de Borussen won hij in 2017 de Duitse beker. In Parijs had hij nog een contract tot medio volgend jaar. (belga)