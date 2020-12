Kevin Spacey pakt uit met nieuwe video: “Het klopt, wat zou kerstavond zijn zonder mijn boodschap”

Kevin Spacey lanceerde donderdag een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal. Het is de derde keer dat de acteur van zich laat horen op kerstavond sinds hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag en persona non grata werd in Hollywood. Dit keer kruipt Spacey maar heel even in de huid van Frank Underwood. “Het klopt, wat zou kerstavond zijn zonder mijn boodschap”, zegt de acteur voor hij aarzelt en een lans breekt voor zelfmoordpreventie. “Aan iedereen die zelfmoord overweegt, zet de stap niet.”