Dat kinderen met ADHD druk of ‘onnozel’ beginnen te doen als ze ergens moeten wachten, weten hun ouders maar al te goed. “In de wachtrij bij de kassa laat ik hem zo veel mogelijk helpen. Anders zou hij overal aan prutsen.”

De zoon van Dagmar (die haar familienaam liever niet in de krant wil) is acht jaar en wilde heel graag zijn communie doen. Maar stilzitten in de voor­bereidende eucharistievieringen? “Wij zijn elke keer ...