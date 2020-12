Waterreservoir scheurt open in Mechelen

Mechelen - Bij een bedrijf in de Zeutestraat in Mechelen heeft vrijdagochtend een groot waterreservoir het begeven.

Het reservoir stond achteraan het bedrijf en diende onder meer om de blusinstallatie van water te voorzien. Er liepen honderdduizenden liters water weg. Wat er precies is gebeurd, wordt nog volop onderzocht. De silo met water is vrijdagochtend - mogelijk gebeurde dat al in de loop van de nacht - in mekaar gezakt. Het reservoir scheurde open en er liep meer dan 400.000 liter water weg.

Door de druk van het water begaf onder meer een deel van de buitengevel van het bedrijf het. Binnen in het tapijtenbedrijf is er voornamelijk waterschade, maar er lagen ook brokstukken van de gevel. Een groot deel van het water kwam ook in een beek achter het bedrijf terecht. Die trad buiten haar oevers en daardoor kwamen enkele tuintjes onder water te staan. Ook een chalet raakte door het water beschadigd. Woningen in de buurt bleven gevrijwaard.

Foto: rr

De brandweer voerde een veiligheidsinspectie uit maar er is geen instortingsgevaar. Hoe groot de schade aan de voorraad tapijten - het bedrijf is gespecialiseerd in kamerbreed tapijt, karpet en kustgras - is voorlopig nog niet geweten. (tdk)