De coronacrisis heeft in het voorjaar de aanvoer van gepelde garnalen uit Marokko grondig verstoord en dat heeft de prijsindex van verse zeevruchten over 2020 met 21 procent doen stijgen. Maar hoe zit het met energie, wijn, telecom enzovoort?

De forse prijstoename van de zeevruchten is niet kenmerkend voor de globale inflatietrend dit jaar. Over het hele jaar 2020 zijn de consumptieprijzen in ons land met gemiddeld slechts 0,74 procent toegenomen ...