Minstens 11 doden bij aanval van Boko Haram in Nigeria

De jihadisten van Boko Haram hebben donderdag een overwegend christelijk dorp in het noordoosten van Nigeria aangevallen, waar ze minstens elf mensen gedood hebben, een kerk in brand hebben gestoken en een priester ontvoerd, zo is van lokale bronnen vernomen.

Op motorfietsen en in vrachtwagens vielen de jihadisten het dorp Pemi aan, waarbij ze in het wilde weg schoten en gebouwen in brand staken, zei een chef van plaatselijke milities, Abwaku Kabu.

“De terroristen hebben zeven mensen gedood, tien huizen in brand gestoken en opslagplaatsen met voedsel geplunderd dat ter gelegenheid van Kerstmis zou worden verdeeld”, aldus Abwaku Kabu.

“Nog vier lichamen werden in het struikgewas gevonden”, zei een leider van een lokale gemeenschap, Ayuba Alamson. “De balans ligt dus op elf doden.” De balans kan nog oplopen, want sommige dorpelingen vluchtten de jungle in en sommige van hen zijn sindsdien niet meer gezien.

Volgens Abwaku Kabu kwamen de aanvallers uit het Sambisabos, een toevluchtsoord voor jihadisten. Ze stalen medicijnen uit een ziekenhuis voordat ze het in brand staken en stichtten brand in een kerk, waarvan ze de priester ontvoerden.

De aanvallen van de jihadistische groep Boko Haram nemen de jongste tijd toe in het noordoosten van Nigeria. In veel streken moest de plaatselijke bevolking gewapende milities oprichten om zich te verdedigen aan de zijde van het leger. Het dorp Pemi, in de staat Borno, ligt op 20 kilometer van Chibok, waar Boko Haram zes jaar geleden ruim 200 scholieren ontvoerde.