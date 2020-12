Real Madrid moet Rodrygo maanden missen door hamstringblessure, goed nieuws voor Hazard?

Real Madrid-aanvaller Rodrygo heeft een blessure opgelopen aan zijn rechterhamstring. Dat bevestigde de Koninklijke vrijdag. Zijn onbeschikbaarheid wordt op drie maanden geschat. Door de blessure van de Braziliaan is de kans groot dat Eden Hazard komende woensdag zijn wederoptreden zal maken op bezoek bij Elche.

Rodrygo viel afgelopen woensdag nog in de eerste helft geblesseerd uit in de gewonnen competitiematch tegen Grananda. Op enkele minuten van de rust moest hij het veld op een draagberrie verlaten nadat hij tijdens een sprintje een duw had gekregen en daardoor slecht neerkwam. In die wedstrijd bleef de uit blessure teruggekeerde Eden Hazard nog de volle 90 minuten op de bank. Door de blessure van Rodrygo is de kans groot dat Hazard volgende week woensdag minuten zal mogen maken op bezoek bij Elche.

Foto: Photo News

Dit seizoen speelde Rodrygo tot dusver 17 wedstrijden voor Real. Daarin scoorde hij één keer. In de zomer van 2019 nam Real Rodrygo over van het Braziliaanse Santos.