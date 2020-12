Levensgevaarlijke xtc-pil opgedoken in Limburg

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo waarschuwt voor een gevaarlijke xtc-pil die in de politiezone is opgedoken. Recent viel er al een dodelijk slachtoffer te betreuren die zo’n pil ingenomen had.

Het parket van Limburg wil samen met de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo waarschuwen voor een gevaarlijke xtc-pil die een mogelijk een dodelijk MDMA-gehalte bevat. Het gaat om een groene pil met het logo van Facebook ingedrukt.

In de politiezone viel er recent nog een dodelijk slachtoffer te betreuren na inname van zo’n pil. Een soortgelijke xtc-pil werd in het kader van het gerechtelijke onderzoek onderzocht in het labo van het NICC in Brussel. En daaruit bleek dat de pil een extreem hoog MDMA-gehalte bevatte. En die kan voor een dodelijke afloop zorgen.