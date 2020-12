Politieachtervolging in Anderlecht eindigt in ongeval

Brussel / Anderlecht -

Een politieachtervolging in Anderlecht is ter hoogte van het Westland Shopping center uitgemond in een stevige botsing tussen twee wagens, nadat de vluchter een rood licht negeerde. Twee ouders en hun kind kwamen ongedeerd uit de crash, maar gingen toch ter controle naar het ziekenhuis. De dader werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.