Wereldvermaarde Napoleon-kenner veroordeeld voor moord

De 64-jarige Russische historicus Oleg Sokolov is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar voor de moord op een oud-studente. De man werd vorig jaar gearresteerd nadat hij dronken uit de rivier werd gevist met de armen van de vrouw in een rugzak.

De wereldvermaarde Russische professor Sokolov werd vorig jaar uit de Moika-rivier gered, nadat hij daar dronken ingesukkeld was. De politie voerde een routinecontrole uit en vond in de rugzak van de man twee armen van een vrouw en een geweer. De man had geprobeerd zich van het lichaam van een oud-studente te ontdoen en wou daarna zichzelf het leven benemen.

De woning van de professor werd doorzocht en daar werd het onthoofde lichaam van de 24-jarige vrouw gevonden. Het zou gaan om Anastasia Jesjenko, een oud-studente die tevens zijn vriendin was. De Rus zou haar vermoord hebben tijdens een ruzie. Het parket had 15 jaar opsluiting gevorderd, de verdediging had voor acht jaar gepleit. Het zijn er uiteindelijk 12,5 geworden.

Foto: AFP

Waterloo

De voormalige professor doceerde vroeger aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Hij was een gerenommeerd academicus en expert over Napoleon Bonaparte. Hij schreef tal van boeken over de Franse generaal en was in 2015 in ons land voor de herdenking van de Slag bij Waterloo.

Volgens Russische media had Sokolov in 2008 al eens een vrouw geslagen en met de dood bedreigd. Maar voor die feiten zou hij nooit vervolgd zijn.