Amper verboden feestjes vastgesteld, virologen zijn opgelucht: “Beste kerstcadeau dat we onszelf konden geven”

Twee verdwaalde Polen in Turnhout die de avondklok aan hun laars lapten. En in de grote steden één, maximaal twee stilgelegde lockdownfeestjes. Kerstavond en -nacht verliepen nagenoeg vlekkeloos, tot grote tevredenheid van virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht. “Veel mensen zijn solidair geweest en dat zorgt ervoor dat we het nieuwe jaar met een voorsprong kunnen inzetten. Nog enkele moeilijke maanden te gaan en dan gaan we in 2021 van Covid-19 geschiedenis maken.”