Onzekerheid over onze jobs, schrik om ziek te worden, en geen feestjes of ander uitgebreid sociaal contact. Het was voor iedereen een snertjaar. Maar troost u, sommigen hadden dus nóg meer redenen om te balen. Omdat ze gehecht raakten aan hun ­anonimiteit, omdat ze gehecht raakten aan een katje of omdat ze gehecht raakten aan een zekere ‘Eveline’. 2020 was niet hun jaar.