Football Managers in rouw: cultspits Maxim Tsigalko (37) overleden

Op Kerstdag is de voormalige Wit-Russische profvoetballer Maxim Tsigalko op 37-jarige leeftijd overleden. Bij de modale voetbalsupporter zal hij geen belletje doen rinkelen. Bij de spelers van het populaire Football Manager, des te meer. In de virtuele wereld was hij immers een cultheld, maar in de echte wereld kon hij de torenhoge verwachtingen nooit inlossen.

Tsigalko doorliep de jeugdreeksen van de Wit-Russische topclub Dinamo Minsk. In het begin van deze eeuw mocht hij ook zijn debuut maken voor het eerste elftal van Dinamo. De spits stond geboekstaafd als een groot talent en dat legde hem in de populaire videogame Championship Manager, de voorloper van Football Manager, geen windeieren. In de editie van 2001-2002 was Tsigalko een van de allerbeste spelers, waardoor hij uitgroeide tot een echte cultfiguur.

Blessures

Jammer genoeg nam zijn carrière in het echte leven geen even grote vlucht. Tsigalko werd geremd door blessures en hing al op 27-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak. Twee caps en één goal voor Wit-Rusland was de magere oogst van een veelbelovende carrière.

Zijn dood laat de gaming-community niet onberoerd. Op sociale media halen fans van het populaire spel herinneringen op van hun overleden cultspits.