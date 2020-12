Corona-uitbraak woon-zorgcentrum Mol na sintbezoek: “Kans is reëel dat 115 besmettingen dezelfde bron hadden”

Mol - Ondertussen is het dodentol al opgelopen tot 18 in het woon-zorgcentrum Hemelrijck in Mol. Daar was sprake van een corona-uitbraak kort nadat een hulpsint er op 4 december op bezoek kwam. Het Rega Instituut van de KU Leuven heeft nu een analyse gemaakt van de besmettingen. Viroloog Marc Van Ranst geeft uitleg op Twitter.

De hulpsint die begin december op bezoek ging in het woon-zorgcentrum wist toen nog niet dat hij besmet was met het coronavirus. Niet veel later gingen de besmettingscijfers in het woon-zorgcentrum omhoog. Het Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie van het Rega Instituut Van de KU Leuven maakten een analyse van de virusuitbraak in het woon-zorgcentrum. Daar raakten in totaal 125 mensen besmet (107 bewoners en 18 personeelsleden).

Uit de resultaten blijkt dat 115 van de 125 stalen afkomstig zijn van dezelfde virusstam (97 van de 107 bewoners en alle personeelsleden). Bij tien andere bewoners werden daarnaast ook nog drie verschillende virusstammen gevonden. Die drie zijn veelvoorkomende in ons land.

“De kans is reëel dat de 115 met dezelfde virusstam bij patiënten en personeelsleden dezelfde bron hadden”, klinkt het. “De drie andere virusstammen bij tien patiënten kennen elk een andere, onbekende, bron.”

De variant die bij de hulpsint werd aangetroffen was de meest veelvoorkomende in het woon-zorgcentrum. “Toch kan niet met honderd procent zekerheid gezegd worden dat hij deze stam heeft geïntroduceerd in het woon-zorgcentrum. Gezien de hulpsint ook als vrijwilliger geregeld in het woon-zorgcentrum kwam, is het theoretisch mogelijk dat hij zelf ook door een bewoner of personeelslid was besmet.”