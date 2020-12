EU start procedure voor ondertekening Brexit-handelsakkoord

De Europese Unie lanceert maandag de procedure voor de ondertekening en uitvoering van het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Het akkoord is vrijdag voorgesteld aan de EU-lidstaten door Europees onderhandelaar Michel Barnier, maar enkel in een Engelstalige versie.

Het onthaal door de ambassadeurs van de EU-landen was “heel sober”, aldus een Europese diplomaat. “Er was geen grote vreugde, want een scheiding is geen goed nieuws.” De ambassadeurs kregen een voorlopige versie in het Engels onder de ogen. “De tekst die 1.200 pagina’s telt, zal tegen maandag worden bestudeerd om vast te stellen dat er geen verborgen zaken zijn die problemen zouden kunnen stellen.”

Maandag staat een nieuwe vergadering van de ambassadeurs op de agenda, om de procedure te lanceren.

De lidstaten moeten nu de komende dagen de teksten analyseren en vervolgens unaniem instemmen met de ondertekening én de voorlopige inwerkingtreding van het akkoord vanaf 1 januari. Sommige regeringen hebben daarvoor ook parlementaire toestemming nodig. De definitieve ratificatie van het akkoord in het Europees Parlement volgt pas in 2021.