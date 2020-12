Duits kerstfeestje mondt uit in geweld met bijl en spies

Een Duits kerstavondfeestje is uitgedraaid op een gevecht op leven en dood tussen twee mannen die elkaar te lijf gingen met een bijl en een barbecuespies. De man met de bijl (22) is in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis.

De andere man, die 32 jaar is, raakte ook gewond, maar is er niet zo erg aan toe. Hij sloeg na de geweldsuitbarsting op de vlucht, maar gaf zichzelf korte tijd later aan bij de politie.

Het uit de hand gelopen feestje werd gehouden in de Beierse stad Augsburg. Het is niet bekend waarom de twee het met elkaar aan de stok hadden gekregen.