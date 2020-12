Britten krijgen geld voor vis die ze zelf niet lusten: akkoord zorgt niet voor gejuich bij Belgische vissers

Het Brexit-akkoord zorgt niet bepaald voor gejuich bij de Belgische vissers. “We weten nu waaraan en waaraf, maar het blijft zuur, al is het beter dan helemaal geen deal. Dat zou een ramp zijn geweest.” De Europese vissers moeten een kwart van de waarde van de vis die ze vangen in Britse wateren ter beschikking stellen van Groot-Brittannië. In ruil mogen ze nog 5,5 jaar blijven vissen voor de Britse kust.