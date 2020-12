Drie doden bij brand op schip in haven van Gran Canaria

Kersttragedie op het Russische vissersschip Sveaborg in de haven van Las Palmas op Gran Canaria: drie bemanningsleden zijn op kerstavond om het leven gekomen bij een brand op het schip, zo hebben de autoriteiten van het Spaanse eiland in de Atlantische Oceaan vrijdag gemeld.

De brandweer kon het vuur dat donderdagnamiddag in de machinekamer uitbrak, pas vrijdag blussen. De vlammen sloegen gelukkig niet op andere delen van het schip over. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vier bemanningsleden werden door de rook vergiftigd en naar het ziekenhuis gebracht. Het 128 meter lange schip vaart onder Georgische vlag.