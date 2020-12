Schrijver bundelt 25 jaar ‘Thuis’ in boek zonder één aflevering te zien: “Dat interesseert me allemaal niet”

Het begint met Peggy die zich ziek voelt na een avondje uit in de disco, en het eindigt met Nancy die ongerust is wanneer Dieter na een avond feesten niet is thuisgekomen. Klinkt bekend in de oren? Dat komt omdat het nieuwe boek van kunstenaar Evelin Brosi (29) een overzicht geeft van 25 jaar ‘Thuis’. Niet dat de schrijver ooit zelf een aflevering zag. “Dat interesseert me hoegenaamd niet.”