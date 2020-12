Ook kleine beleggers zullen effectentaks voelen dankzij populair product dat banken voorstellen

De kleine belegger die zijn geld heeft ondergebracht in een tak 23-fonds zal onrechtstreeks toch geraakt worden door de nieuwe effectentaks. Dat komt omdat de verzekeraars die kleine fondsen bundelen in een effectenrekening. Zodra de totaalsom uitkomt boven de 1 miljoen euro, is de extra belasting van toepassing. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) was er juridisch geen andere optie. “En het is de verantwoordelijkheid van de verzekeraars als ze die 0,15 procent willen doorrekenen aan hun klanten.”