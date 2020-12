Situatie in rusthuis Mol loopt helemaal uit de hand: al 18 bewoners gestorven, hulpsint was uiterst besmettelijk en krijgt zelfs doodsbedreigingen

Mol -

Nog eens vijf extra doden. Kerstnacht verliep uiterst tragisch in woon-zorgcentrum Hemelrijck in Mol. Sinds de passage van de hulpsint op 4 december stierven al achttien bewoners. Alle goede bedoelingen ten spijt krijgt de man intussen doodsbedreigingen en blijkt hij na wetenschappelijke analyse een – zoniet dé – superverspreider. “Dat Sinterklaasfeest zal in de wetenschappelijke vakliteratuur allicht beschreven worden als toonbeeld van alles wat fout kan lopen”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.