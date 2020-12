Zondag afscheidsmatch voor Ivan Leko?

Antwerp ontvangt zondag Charleroi. Ivan Leko (42) leidde gisteren de (sfeervolle kerst)training en zit op de bank. Maar de kans bestaat dus dat het zijn laatste match wordt als coach van de Great Old. Volgens zijn entourage is de kans nog altijd groot dat hij op het lucratieve aanbod van Guangzhou R&F ingaat.

Het Antwerp-bestuur wacht wel nog altijd op meer info daaromtrent. Al is het voor voorzitter Paul Gheysens, die in het buitenland zit, geen onoverkomelijk probleem als Leko vertrekt. Er wordt uiteraard al uitgekeken naar een vervanger. Marc Wilmots is een optie voor Luciano D’Onofrio, maar het is nog de vraag of Gheysens met hem vrede zou nemen. Hij wil iemand met persoonlijkheid – wat Wilmots wel heeft –, maar liefst ook met een sterk cv.