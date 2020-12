CLUBNIEUWS. Buitenlandse interesse voor Krmencik, Peter Zulj denkt aan vertrek bij Anderlecht

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

CLUB BRUGGE. Buitenlandse interesse voor Krmencik

De transfer van Bas Dost betekent ook dat het verhaal van Michael Krmencik er bij Club Brugge volledig opzit. Clement gaf tijdens zijn laatste persbabbel aan dat de Tsjech mocht vertrekken indien er een vervanger werd gevonden en aan die voorwaarde werd nu dus voldaan. Voor Krmencik, niet in de selectie tegen Eupen, is er alvast buitenlandse interesse. Zo zou zijn ex-ploeg Viktoria Plzen alvast oren hebben naar een (tijdelijke) terugkeer. Verder zou er ook interesse zijn uit Rusland, Turkije en Griekenland. De kans is klein dat Krmencik na de winterstop dus nog in het Belfius Basecamp rondloopt. Met zijn prijskaartje van 6 miljoen euro van een jaar geleden wordt het afwachten wat Club nog krijgt voor de aanvaller.

In tegenstelling tot Eupen blijft Club Brugge voor de laatste match van het jaar wel gespaard van het coronavirus. Nadat Vormer, Schrijvers en Horvath recent nog besmet raakten en in quarantaine moesten, bleef de rest van de groep buiten schot. Na een nieuwe testronde bleek iedereen nu negatief. Mitrovic en Krmencik zijn nog steeds geblesseerd. (jve)

ANDERLECHT. Zulj: “Spelen of vertrekken”

Peter Zulj heeft in de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung zijn ongenoegen geuit over zijn situatie bij Anderlecht. “Niemand heeft me uitgelegd waarom ik niet meer in de selectie zit”, klinkt het. “Ik was verrast en heb sindsdien niemand gehoord. Ik moet nu afwachten wat Anderlecht van plan is. Ik wil spelen en anders vertrekken.” In Oostenrijk speculeren ze al over een terugkeer naar Sturm Graz. “Wie weet, maar er was nog geen contact”, zegt Zulj daarop. (mah)

OH LEUVEN. Tshimanga wellicht inzetbaar, Malinov onzeker voor KVO

De stressfractuur van Derrick Tshimanga (foto) lijkt voldoende hersteld om vanavond in aanmerking te komen voor selectie tegen Oostende. Kristiyan Malinov had een kleine terugval met zijn hamstringblessure en is hoogst onzeker. Ondertussen gaat het goed met de revalidatie van Aguemon en Kehli. Zij deden deze week voor het eerst pasvormen met de groep. Kort na Nieuwjaar aansluiten lijkt realistisch voor de twee Fransen. (mah)

KV KORTRIJK. Zelfde elf als tegen Genk?

Bij KV Kortrijk zijn Muhammed Badamosi, Kristof D’Haene, Hakim Luqman, Lucas Rougeaux en Trent Sainsbury (foto) out. Zij komen niet in aanmerking voor de wedstrijd van vanavond om 18.30 uur tegen AA Gent. Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe kiest wellicht voor dezelfde ploeg die vorige week tegen RC Genk speelde.

Na de wedstrijd krijgen de spelers een korte vakantie. De buitenlanders mogen het land echter niet verlaten.(kv)

ZULTE WAREGEM. Deschacht verlost van blessure

Vanavond om 16.15 uur ontvangt Zulte Waregem Cercle Brugge voor zijn laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar. Tegen de Vereniging kan Essevee-coach Francky Dury niet rekenen op William Bianda­, die geschorst is na zijn rode kaart tegen STVV.

Verdediger Laurens De Bock komt dan weer terug uit schorsing en ook Olivier Deschacht is opnieuw van de partij na zijn rugblessure. De verwachting is dat hij tegen Cercle Brugge meteen weer in de basiself staat.

Ook aanvaller Jean-Luc Dompé zit na een blessure weer in de wedstrijdselectie. Jannes Van Hecke, Tomas Chory en Luka Zarandia ontbreken nog steeds. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Hotic, Biancone en Taravel opnieuw fit

De nieuwe Cercle Brugge-doelman Sébastien Bruzzese is amper vier dagen bij de groep. Hij wordt nog niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de match tegen Zulte Waregem. Biancone, Hotic en Taravel zijn wel opnieuw fit. Lopes is geschorst. Kanouté is onzeker, maar dat heeft niks te maken met zijn uitspattingen van vorig weekend, toen hij betrapt werd op een lockdownfeestje.

Na de match tegen Essevee begint de korte winterstop. Zondag is er nog een uitlooptraining gepland. Woensdag worden de spelers ook verwacht. Vanaf zaterdag 2 januari is er weer dagelijks training. Er is ook een korte stage aan zee voorzien. (kv)

AA GENT. Zonder Vadis Odjidjaop bezoek bij Kortrijk

Op de traditionele persbabbel meldde AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck dat Vadis Odjidja niet fit raakt voor de laatste wedstrijd van 2020: “Hij liep inderdaad een hamstringblessure op, maar die is minder ernstig dan eerst gevreesd. Het is afwachten of hij begin januari fit zal zijn. We hebben wel meerdere opties om hem te vervangen. Bezus viel goed in tegen Brugge en Kleindienst deed dat de vorige partij ook. De beslissing valt evenwel pas na de laatste training. Niangbo zit na zijn blessure dan weer in de laatste fase van zijn revalidatie. Dat heeft even geduurd, maar nu staat hij dicht bij aansluiten voor de groepstraining.” (ssg)

STANDARD. Zonder Fai, Dussenne en Oulare

Na een 4 op 21 is Standard-trainer Philippe Montanier (foto) zich er heel goed van bewust dat hij ter discussie staat, maar de Luikse T1 voelt zich gesteund door de bestuurders. “Ik moet toegeven dat ik verrast was door hun discours laatst.” Naast de langdurig geblesseerde Vanheusden kan Montanier tegen STVV geen beroep doen op Dussenne, Fai en Oulare. De Rouches zullen dus met een nooddefensie voor de dag komen en ook in de spitspositie wordt het puzzelen. Muleka is voor het eerst sinds oktober weer fit. (bfa)

BEERSCHOT. Iedereen gerecupereerd van corona?

Uiteraard is het nog koffiedik kijken wie van de basispionnen vandaag andermaal positief zal testen op het coronavirus. Indien alle spelers negatief testen, kan Hernan Losada op een bijna voltallige spelersgroep rekenen. Loris Brogno is de enige die zeker onbeschikbaar is, Marius Noubissi en Joren Dom zijn weliswaar ook nog twijfelachtig. (kofr)

KV MECHELEN. Geen Defour en Vanlerberghe

Nog altijd geen Wouter Vrancken op de Mechelse bank zondag voor de wedstrijd tegen Moeskroen. De hoofdcoach van KV Mechelen testte opnieuw positief op het coronavirus en dus mag Sven Swinnen voor de derde wedstrijd op rij invallen als T1 bij Malinwa. “Maar de voorbereiding op de wedstrijd gebeurde opnieuw in nauw overleg met de hoofdcoach”, benadrukt Swinnen.

Hij kan niet rekenen op Steven Defour (kuit) en Jordi Vanlerberghe (adductoren). “Hun blessures gaan de goede kant uit, maar de wedstrijd tegen Moeskroen komt nog te vroeg. Zij mikken op de eerste wedstrijd na de winterstop.” (thst)

WAASLAND-BEVEREN. Wiegel mist Genk door schorsing

Andreas Wiegel is geschorst voor de match tegen RC Genk. Sula is geblesseerd. Leuko (hamstrings) is twijfelachtig, maar raakt meer dan waarschijnlijk niet fit. Door de schorsing van Wiegel keert Mertens wellicht terug in de basis. Uitkijken of aanvoerder Vukotic opnieuw kan rekenen op een basisplaats. Met Dries Wuytens, Nordin Jackers, Jenthe Mertens, Amine Khammas en Tom Reyners heeft Waasland-Beveren vijf spelers met een Genk-verleden. (whb)

KRC GENK. Afscheidsmatch Maehle

Net als Cuesta (gehecht ooglid) geraakt Maehle (heup, foto) fit voor de match tegen Waasland-Beveren van zondag. Omdat ook alle resultaten van de coronatests negatief waren, kan coach Van den Brom putten uit een volledige kern. Vandaag maakt hij zijn selectie bekend. De Genkse coach verwacht een scherpe Maehle aan de aftrap van diens afscheidsmatch. “Er zal een last van zijn schouders zijn gevallen, nu de transfer naar Atalanta in kannen en kruiken is”, aldus de Nederlander.(mg)

STVV. Lee en Colombatto in quarantaine

Bij STVV zitten Seung-Woo Lee en Santiago Colombatto niet in de selectie voor de match op Standard. Niet om sportieve redenen dit keer. Het duo kwam eind vorig weekend in contact met een persoon die positief bevonden op Covid-19. Lee en Colombatto meldden dit op de club, STVV besliste om de twee spelers – zoals medisch voorgeschreven wordt – meteen zeven dagen in quarantaine te houden, ook al testten ze zelf negatief. Er wordt geen risico genomen, zo meldt STVV. Lee en Colombatto missen dus de match tegen Standard, als zij zaterdag opnieuw negatief testen, kunnen de twee Kanaries weer aansluiten bij de groep zondag op training.

