Opnieuw handgranaten gegooid op industriepark Kloosterveld in Sint-Job

Brecht - Onbekenden hebben tijdens de kerstnacht handgranaten gegooid naar een logistiek bedrijf op het industriepark Kloosterveld in Sint-Job (Brecht). De explosieven kwamen niet tot ontploffing. Enkele dagen eerder ontplofte er al een granaat bij een bedrijf in de buurt.



De federale politie stapte gisteren af bij een gebouw van de Sany Group, een bedrijvengroep die actief is in het transport en de logistiek. De glazen toegangsdeur van het bedrijfspand was beschadigd. Volgens het parket van Antwerpen werden binnen enkele granaten aangetroffen.

“Niet ontploft”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts, die verder geen commentaar kwijt kan. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de explosieven op te ruimen.



Sany Group is gevestigd in de Zagerijstraat, op het industriepark Kloosterveld in Sint-Job.

Enkele dagen eerder was er ook al een aanslag met een handgranaat op hetzelfde industriepark, bij een bedrijf in de Nijverheidsstraat. Daar ontplofte zaterdag een handgranaat. De speurders hielden toen al rekening met de mogelijkheid dat de daders zich van bedrijf hadden vergist.

