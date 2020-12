Expertenadvies leert: Kappers en schoonheidsspecialisten vaker besmet met coronavirus

Kappers en schoonheidsspecialisten raakten in de voorbije weken opvallend vaker besmet met het coronavirus dan personen met andere beroepen. Dat blijkt uit een expertenadvies dat Het Laatste Nieuws kon inkijken. De federale regering baseert zich op dat advies om de sector nog niet te openen.

Er was de voorbije weken heel wat protest van kappers, schoonheidsspecialisten en andere mensen met niet-medische contactberoepen. Zij vinden het onterecht dat ze nog niet aan het werk mogen. Uit een advies dat 23 experts opstelden in opdracht van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), blijkt echter dat het geen goed idee is om de sector al te heropenen.

Een van de opvallendste argumenten is afkomstig uit cijfers van de RSZ. Daar stelt men vast dat kappers en schoonheidsspecialisten tussen september en november opvallend vaker besmet geraakten met corona dan andere beroepsgroepen. Zeker in oktober klommen de curves voor beide categorieën veel hoger dan het Belgische gemiddelde. Uit cijfers van het Vlaamse contactonderzoek blijkt dan weer dat kapperszaken en schoonheidssalons vaak een plek zijn waar besmette mensen in de dagen voor hun positieve test nog geweest zijn. Zeker voor zestigplussers blijkt dat het geval.

“Wij adviseren daarom de niet-medische contactberoepen voorlopig gesloten te houden”, besluiten de experts. Omdat de regering streeft naar transparantie zal ze het advies binnenkort publiek maken.