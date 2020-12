Noodtoestand in Nashville na ontploffing, politie onderzoekt mogelijke menselijke resten

In Nashville heeft burgemeester John Cooper de noodtoestand uitgeroepen nadat een bom ontplofte in een camper. De politie onderzoekt ook mogelijke menselijke resten die gevonden werden in de buurt van de plaats van de ontploffing.

De noodtoestand blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.

Vrijdagochtend plaatselijke tijd vond er een zware explosie plaats in het centrum van Nashville, die werd veroorzaakt door een bom in een camper. Een agent ontdekte een boodschap op de camper dat een bom binnen vijftien minuten zou ontploffen, meldden de lokale media. De politie liet het gebied meteen ontruimen, waardoor de ontploffing vooral veel materiële schade veroorzaakte.

Drie lichtgewonden

Volgens CNN raakte een 40-tal gebouwen beschadigd, waaronder ook een gebouw van telecomoperator AT&T. Daardoor was het telefoonverkeer een tijdlang onderbroken in Tennessee en Kentucky en werd het vliegverkeer vanop de luchthaven van Nashville enkele uren stilgelegd. Drie mensen raakten lichtgewond.

De politie bevestigde in de nacht van vrijdag op zaterdag (Belgische tijd) dat tussen het puin mogelijk menselijke resten zijn aangetroffen. Er wordt nu onderzocht of het wel degelijk om menselijke resten gaat en of die dan van de dader of van een slachtoffer zijn. Er zijn voorlopig geen meldingen van dodelijke slachtoffers, aldus politiechef John Drake.

De autoriteiten hadden geen aanwijzingen dat er een aanslag gepleegd zou worden met een bom op kerstdag. Er zijn ook geen tekenen dat er verhoogde activiteit was binnen extremistische groepen.