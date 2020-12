“Deal EU en VK gaat verder dan handelsakkoord met Canada”

Het document bestaat uit 1.246 pagina’s waarvan ongeveer 800 bladzijdes aan bijlagen en voetnoten, aldus de BBC. De pagina’s met juridische tekst bepalen ieder aspect van de handel tussen de Britten en de EU.

De Britse premier Boris Johnson had donderdag de last-minute overeenkomst omschreven als een “jumbo” vrijhandelsovereenkomst in de trant van die tussen de EU en Canada. De BBC bericht dat op het eerste gezicht de volledige post-Brexit-deal verder lijkt te gaan dan een deal in “Canadese stijl”.

Volgens BBC werden sommige heikele punten pas erg laat toegevoegd aan het akkoord. Zo onthult een bijlage een laat compromis over elektrische auto’s. De EU had getracht alleen tariefvrije toegang te bieden aan Britse auto’s die voornamelijk met Europese onderdelen zijn gemaakt. Dat zal nu over zes jaar worden gefaseerd, maar is minder genereus dan het VK had gevraagd, stelt de BBC.

Klimaatverandering

Er is een duidelijke toezegging om de normen op het gebied van het milieu, de rechten van werknemers en de klimaatverandering niet te verlagen ten opzichte van de huidige normen en mechanismen om deze te handhaven, aldus BBC. Maar er is ook een wederzijds recht om de overeenkomst “opnieuw in evenwicht te brengen” als er in de toekomst “aanzienlijke verschillen” zijn die “de handel kunnen beïnvloeden”. “Dit gaat veel verder dan de standaard vrijhandelsakkoorden tussen de EU en Canada of Japan, wat de historische rol van het Verenigd Koninkrijk in de vrije markt weerspiegelt”, schrijft BBC.

In het akkoord staat ook nog dat bedrijven in geval van natuurrampen financieel ondersteund mogen worden. Daarmee blijft het huidige omvangrijke steunpakket van de EU voor luchtvaart, ruimtevaart, klimaatverandering en elektrische auto’s, dat is vrijgemaakt vanwege de coronacrisis, intact.