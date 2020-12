Kan deze nieuwe therapie voorkomen dat je ziek wordt van het coronavirus?

Britse wetenschappers doen onderzoek naar een medicijn dat zou kunnen voorkomen dat iemand die een eerste keer is blootgesteld aan het coronavirus, maar nog niet ziek is geworden, Covid-19 ontwikkelt. De therapie kan duizenden levens redden, zeggen ze.

De therapie - die nu nog de experimentele naam “Storm Chaser” krijgt - zou een middel zijn om uitbraken in ziekenhuizen en woonzorgcenra te helpen beheersen.

Ook mensen wiens partner of kinderen Covid-19 hebben gehad, maar zelf nog niet besmet raakten, zouden het geneesmiddel ingespoten kunnen krijgen. Tevens zouden universiteitsstudenten er baat bij hebben. Het virus kon zich in hun verschillende bubbels immers razendsnel verspreiden.

“Als we kunnen bewijzen dat deze behandeling werkt en als we kunnen voorkomen dat mensen, die blootgesteld werden aan het virus maar niet ziek werden, Covid-19 ontwikkelen, is dat een extra wapen dat we kunnen inzetten in de strijd tegen dit vreselijke virus”, zegt dokter Catherine Houlihan, viroloog aan het University College London Hospitals NHS trust (UCLH).

UCLH ontwikkelde het medicijn samen met AstraZeneca. Dat is de farmareus, die in samenwerking met de universiteit van Oxford, een vaccin heeft ontwikkeld dat wellicht volgende week in Groot-Brittannië zal worden goedgekeurd.

Het team hoopt dat het experiment aantoont dat de cocktail van antilichamen die patiënten ingespoten krijgen hen tussen de zes en twaalf maanden beschermt tegen Covid-19. Proefpersonen krijgen het geneesmiddel in twee dosissen vlak na mekaar.

“Intussen hebben we al 10 deelnemers van de studie geïnjecteerd. Personeel, studenten en andere mensen, die thuis, in hun zorgomgeving of in een studentenhuis werden blootgesteld aan Covid-19”, vertelt Houlihan.

De onmiddellijke bescherming die het medicijn belooft tegen Covid, zou een cruciale rol spelen bij het verminderen van de impact van het virus tot iedereen immuniteit heeft opgebouwd.

Paul Hunter, geneeskundeprofessor aan de Universiteit van East Anglia, is enthousiast en zegt dat de nieuwe behandeling het aantal Covid-doden aanzienlijk zou kunnen verminderen.

“Als je te maken hebt met uitbraken in instellingen zoals verzorgingshuizen, of als je patiënten hebt die een bijzonder risico lopen om Covid te krijgen, zoals ouderen, dan kan dit heel wat levens redden”, weet hij.

In een afzonderlijk onderzoek, dat de naam Provent draagt, onderzoekt UCLH of het medicijn ook mensen met een aangetast immuunsysteem kan beschermen. Kankerpatiënten bijvoorbeeld die een chemokuur moeten ondergaan. Of bij patiënten, die het virus te pakken kregen, maar geen immuniteit opbouwden, omwille van een onderliggende aandoening. Zowel de Provent- als de Storm Chaser-proeven bevinden zich nu in fase 3.

Als alle volgens plan verloopt, kan het snel gaan en kan het medicijn al op de markt worden gebracht in maart of april.