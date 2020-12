Vier gewonden na schietpartij in Berlijn

In de wijk Kreuzberg in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn vier mensen zaterdagmorgen gewond geraakt bij een schietpartij. Drie werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, zo is vernomen van de brandweer. De omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.

De schietpartij deed zich voor niet zo ver van het hoofdkwartier van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD. De politie heeft de buurt afgezet. Zwaarbewapende agenten zijn op zoek naar eventueel nog meer gewonden en ook de mogelijke daders. Er cirkelt een helikopter rond in de omgeving.

Volgens de politie waren drie gewonden gevonden op een oprit, de vierde werd uit het water van een kanaal gehaald en zou een wonde aan het been hebben opgelopen.

De politie heeft voorlopig geen informatie over wie de schoten gelost heeft. Ook weigert de politie verdere informatie te geven om het onderzoek niet te hinderen.

Berlijn maakt regelmatig geweld mee, tussen verschillende groepen of misdaadfamilies. Onlangs nog was er een aanval door een tiental mannen op een appartement en wagen in de wijk Kreuzberg, nadat een 29-jarige door kogels was geraakt.

