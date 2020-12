Maggie De Block (Open VLD): “Ik heb het moeilijk met de kritiek van sommige virologen”

Eerst kreeg ze lof voor haar ‘blijf-in-uw-kot’-aanpak, vervolgens werd ze samen met premier Sophie Wilmès (MR) voor velen het symbool van alles wat misliep. Maar Maggie De Block (Open VLD), oud-minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, noemt de kritiek “onterecht.”

In de regering-Wilmès was Maggie De Block één van de boegbeelden van de eerste coronagolf. In het begin kreeg ze schouderklopjes voor haar aanpak, maar het tij keerde snel. Kritiek was haar deel. Maar die noemt ze nu in een interview in De Tijd niet helemaal correct. Vooral haar contacten met sommige virologen waren niet optimaal.

“Ik heb het moeilijk met de kritiek van sommige virologen. In januari heb ik een wetenschappelijke raad opgericht. Ik heb heel duidelijk mijn kompas op hen gericht. Maar zij waren het ook niet altijd met elkaar eens en dan lieten ze de politiek beslissen. Als er dan een beslissing was, namen sommigen die onder vuur. Dan wordt het heel moeilijk werken.”

Hoe het komt dat de samenwerking tussen de huidige regeringspartijen en de virologen vlotter lijkt te lopen?

De Block: “Misschien omdat ook de viro­logen lessen hebben geleerd? Sommigen zullen ook niet graag geconfronteerd worden met sommige uitspraken die ze ooit hebben gedaan. ‘Nee, je moet niet thuis blijven, ga maar skiën.’ Als we vroeger hadden geweten wat we vandaag weten, hadden we bepaalde beslissingen sneller kunnen nemen. Toch zie ik dat tijdens de tweede golf wordt teruggeschakeld naar alles wat we in de eerste golf in gang hebben gestoken. Zo slecht was dat dan toch niet?”

Of het beleid geen rol heeft gespeeld in die tweede golf door de regels te versoepelen?

“Iedereen doet altijd alsof in september is versoepeld, maar dat is niet zo. Er is toen niet verstrengd en dat is achteraf gezien het probleem. We hadden naar minder sociale contacten moeten gaan, maar we konden daar geen politieke consensus over bereiken. Dat was ook moeilijk. Haal er de kranten van toen eens bij. Het ging voortdurend over jongeren die geen sociaal leven meer hadden, over de mentale toestand van veel mensen die achteruitging en de grote economische impact van de maatregelen. Met wat we nu weten, hadden we allicht andere beslissingen genomen. Maar je hebt geen glazen bol.”