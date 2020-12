Een kaartje met “Merry Christmas and happy 100th birthday”, ondertekend door Roger Federer zelf. Dat ontving Maria-Louisa De Belder.

Niet toevallig, want de vrouw, tevens grote fan van de tennislegende, werd op die dag ook precies 100 jaar. Een groot feest met de familie zat er niet in, dus zorgden de kleinkinderen van Maria-Louisa voor een alternatief.

“We deden oproepen via sociale media. Met foto’s van oma die in het rusthuis naar een wedstrijd van Federer aan het kijken was – zo zijn er véél. En we schreven naar de Zwitserse tennisbond”, zegt Victoria Campenhout, één van de kleinkinderen. Het bleek niet zo evident als ze hoopten. Deze krant besliste daarop om ook een poging te wagen. We geraakten uiteindelijk bij manager en vader Robbie Federer, hij beloofde om zijn zoon een kaartje te laten sturen en hield woord.

“Dit heeft mijn dag helemaal goed gemaakt”, zegt Maria-Louisa vanuit haar woonzorgcentrum te Ukkel. “Want het is een eenzame bedoening. Ik kan niet geloven dat hij dat kaartje speciaal voor mij heeft geschreven. Weet je, ik leerde mijn man indertijd ook op de tennisclub kennen. Die sport bracht me al heel wat mooie momenten.”