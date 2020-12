Grote rookpluim na explosie in industriezone in Temse, er vielen geen gewonden

Temse -

In Temse heeft zich iets na 10 uur een zware ontploffing voorgedaan, in de buurt van de Kapelanielaan. Er hangt een geelbruine wolk boven de industriezone en buurtbewoners meldden een luid geraas in de Oost-Vlaamse gemeente. Het lawaai is ook over de Schelde in Bornem en Puurs hard te horen. Er vielen geen gewonden.